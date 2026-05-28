Полный привод, автомат, мощный мотор – достойный российский кроссовер

Продажи отечественного кроссовера Esteo MX стартуют летом 2026 года

На российском рынке появится новый бренд – Esteo, и он наконец-то показал свою первую модель. Это среднеразмерный премиальный внедорожник с индексом MX, о чём официально сообщили в пресс-службе холдинга «АГР». Именно эта структура занимается продвижением марки.

Esteo MX

В длину машина достигает 4775 мм, ширина составляет 1890, а высота – 1725 мм. Колёсная база, между прочим, насчитывает 2800 мм. Под капотом у новинки двухлитровый турбомотор мощностью 197 сил. Работает он в связке с классическим восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Клиренс – 210 мм. А ещё у внедорожника диодная оптика с 472 светодиодами. Причём всё это – уже в базе.

Интерьер, пожалуй, заслуживает отдельного внимания. В салоне установлены сразу три независимых экрана. Цифровая приборная панель на 10,25 дюйма стилизована под классические «колодцы» спидометра и тахометра. Основной монитор управления вытянулся на 15,6 дюйма, а пассажирский дисплей (12,3 дюйма) получил собственный Bluetooth-канал. Физические клавиши климат-контроля и «аварийки» остались – они встроены прямо в переднюю панель. Контурная подсветка, кстати, переливается 256 оттенками.

Интерьер Esteo MX

Сборку внедорожника наладят по полному циклу на заводе «АГР», который находится в Шушарах. В продаже новинка должна появиться уже этим летом – старт назначен на 2026 год.

