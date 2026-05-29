«За рулем» вручит автомобиль на выставке СТО EXPO

На СТО EXPO пройдет вручение Lada Iskra SW Cross победителю Гран-при «За рулем»

Итак, финальная точка масштабной премии Гран-при «За рулем» 2026 года.

29 мая на проходящей в московском «Крокус Экспо» выставке СТО EXPO состоится торжественное вручение главного приза Гран-при «За рулем». Победитель – Андрей Алтынбаев из Ангарска Иркутской области — получит ключи от автомобиля Лада Искра SW Cross. Напомним, что ежегодно мы разыгрываем новые машины среди наших читателей и подписчиков, которые заполняют анкеты премии #ГранПриЗР.

Церемония пройдет на стенде «За рулем» в последний день работы выставки СТО EXPO в Москве на площадке «Крокус Экспо». Выставка работает с 26 по 29 мая.

Получи бесплатный билет на СТО EXPO! Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – CTO Expo – стала бесплатной для наших подписчиков! «За рулем» – официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию после простой регистрации по ссылке