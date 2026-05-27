Гран-при «За рулем» — 2026: поздравляем победителей!

Названы лучшие автомобили года по итогам масштабного читательского голосования в рамках Гран-при «За рулем»

В 2025 году на российском авторынке появилось 54 официальных новинки – это без учета рестайлинговых машин и моделей, поставляющихся по «серым» каналам. Мы распределили их по десяти классам и предложили нашим читателям выбрать лучшие автомобили в каждом классе.

После отсортировки «двойников» и прочих возможных некорректностей, выполненной профессиональными социологами-исследователями из независимой компании Ромир, в зачет пошли 63 677 анкет.

Кстати, в этом году мы упростили систему голосования. Вместо трех оценок за технику, дизайн и практичность осталась одна – ваше общее мнение, какой автомобиль является самым совершенным в каждой категории.

И вот ваш итоговый выбор – все победители в каждом классе!

Лучшие авто года – победители Гран-при «За рулем» 2026

Легковые автомобили

В категории легковых автомобилей приоритет наши читатели явно отдавали практичности. Лада Искра победила за явным преимуществом, набрав больше 45% голосов. В прошлом году Geely Emgrand оказался для респондентов предпочтительнее, чем Jetta VA3. Сейчас его клон Geely S50 с отечественной моделью на равных конкурировать не смог, собрав только 28% голосов.

Мощный и не лишенный стиля Hongqi H6 сочли лучшим только 18,5% читателей.

Компактные кроссоверы

Здесь тоже голоса распределились в пользу модели давно известной и, можно сказать, российской. Tenet T7 – вариация на тему давнего бестселлера Chery Tiggo 7. Модель по полному циклу выпускают в Калужской области. Статистика продаж подтверждает, что больше трети голосов машина собрала не случайно.

Четверть респондентов назвали лучшим KGM Korando – тут очевидна ностальгия по ушедшим маркам.

Среднеразмерные переднеприводные кроссоверы

Можно было бы списать 41,5% голосов за Peugeot 408X на симпатии к мировым брендам, которые теперь на нашем рынке практически недоступны. Возможно, активно голосовали те самые «ждуны», то есть те покупатели, которые верят в скорое возвращение брендов, к которым они привыкали десятилетиями. Однако дело и в компании: FAW (Bestune) и Dongfeng в России еще только раскручиваются, узнаваемость далеко не так велика, да и число дилеров не самое большое.

Большие кроссоверы

Давно известный бренд и наличие полного привода уверенно вывели Chery Tiggo 9 на первое место в классе. Почти 48% голосов – это практически монополия. Hongqi HS7, хотя и собрал немало симпатий (29,1%), не так уж часто встречается на улицах. Впрочем, оставшаяся троица – не чаще.

Родная для нас марка Москвич помогла Московскому автозаводу лишь отчасти. Посмотрим, выправят ли дело новые кроссоверы М‑серии.

Пикапы

По продажам в сегменте пикапов в лидерах китайская марка JAC. Поэтому в целом неудивительно, что в ее отсутствие большую часть голосов отдали «близнецам» под брендом Соллерс, выделив ST9. Они перемежаются с пикапами Foton Tunland. Тут розданы откровенные авансы: больших продаж не наблюдается.

Новинки в классе продолжают появляться, так что без номинантов категория не останется и в следующем году.

Минивэны

Редкий случай, когда отечественная марка уступила зарубежной. В этом классе читатели явно голосовали за мечту: Hongqi HQ9 по карману немногим. Да и по концепции эта машина не «для дома, для семьи», а для представительских трансферов.

Соллерс SP7 дешевле, но и его народным не назовешь, хотя по совокупности качеств на роль семейного автомобиля он подходит лучше.

Среднеразмерные полноприводные кроссоверы

Если есть возможность выбрать автомобиль с брутальным дизайном, покупатель сделает это, даже когда речь идет об обычном кроссовере. Поэтому Jetour T1 и Haval H7, выделяющиеся «квадратным» дизайном, вместе забрали себе 43,6% голосов. Отметим, что неплохо продающийся Tenet T8 лишь чуть опередил KGM Torres. Снова впору вспомнить о том, что даже не имея возможности купить машину ушедшей марки, о ней всё равно мечтают.

Внедорожники

Tank 400 оказался вне конкуренции, оттянув на себя 45,5% голосов. Внешность, проходимость, оснащение – всё при нем. Цена, конечно, кусается, так ведь многие голосовали не за потенциальную покупку, а за мечту.

Нива Спорт (23,8%) хотя и своя, родная, что обычно гарантирует первое место – продукт всё же нишевый, поэтому лишь второе место. Рамный KGM Rexton уверенно обошел экзотичные BAW, BAIC и Oting.

Коммерческие модели

Отсутствие среди номинантов газовских моделей – залог интересной борьбы. Впрочем, читатели отдали предпочтение другой машине российской сборки – фургону Соллерс SF1.

Остальные представители сегмента – хотя и набралось их в этом году немало, – серьезной силы на рынке не представляют. Впрочем, наличие выбора мы всегда приветствуем.

Гибриды и электромобили

Группа инновационных моделей – одна из немногих, где развернулась борьба за каждый голос. Победителем вышел условно «народный» Geely EX5. Он отнюдь не дешев, однако остальные представители класса дороже на несколько миллионов рублей.

Но уж если мечтать, то о самом роскошном: так решили наши читатели и поставили на второе место Rox 01. Калининградские малыши-квадроциклы Eonyx рынком пока не приняты.

Редакционные номинации

По традиции редакционный совет определяет лауреатов специальных номинаций. Мы стараемся отметить значимые для российских автомобилистов события, достижения и тенденции. В этот раз ­эксперты ­«За рулем» решили вручить семь дополнительных призов.

За смелый дизайн: Omoda C7

Китайские производители заметно прибавили по части дизайна автомобилей – ярких и оригинальных решений много. Даже на этом фоне, с нашей точки зрения, выгодно выделяется новинка бренда Omoda – кроссовер С7. Анимированная подсветка в переднем бампере, необычная решетка радиатора, интересный орнамент задних фонарей, редкие пока еще дверные ручки под нижний хват.

За успешное импортозамещение: Ikon

Очередной сравнительный тест летних шин, проведенный журналом «За рулем», дал удивительные результаты: новинка российского производителя Ikon по потребительским свойствам превзошла продукцию многих иностранных шинников. В том числе, например, Michelin. Речь о модели Ikon Autograph Aqua 3, позиционируемой как шина премиального сегмента с усиленной защитой от аквапланирования. И этот успех мы хотели бы отметить.

За возрождение легендарной марки: Volga

Здесь нечего особо комментировать: слово Волга находит отклик во многих сердцах. Производство легковых машин под этим легендарным названием было остановлено в Нижнем Новгороде больше пятнадцати лет назад. И вот теперь оно возобновлено – уже сам этот факт не может не радовать. Желаем успеха автомобилям Volga!

Человек года на авторынке: Алексей Подщеколдин

Глава Ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) по ходу лет стал одним из ключевых спикеров в профильной сфере. Каждому значимому событию публично дает взвешенную оценку. Считаем Алексея Подщеколдина достойным награды за последовательное информирование общественности о положении дел на автомобильном рынке.

За лучшее в классе соотношение цены и качества: Dongfeng Mage

Бренд Dongfeng отметился у нас не только интересными и надежными машинами, но и разумным подходом к ценообразованию. Примером может служить среднеразмерный кроссовер Mage: практичный, мощный и динамичный, комфортный, отлично оснащенный – и сравнительно недорогой относительно прямых конкурентов. Вдобавок еще и с клиренсом 202 мм.

За локализацию автокомпонентов: УАЗ

Локализацией занимаются все российские автопроизводства. Это хорошо и для экономики, и для конкретных потребителей. Завод УАЗ в это непростое время начал сам выпускать то, чего не выпускал раньше. Особенно нас впечатлила локализация элементов безопасности – АБС, водительских и пассажирских подушек безопасности и блоков управления ими, ремней безопасности, блоков кузовной электроники. Список локализованного успел расшириться и в 2026 году: завод начал выпуск сидений для моделей Соллерс.

За вклад в российский инжиниринг: Атом

Электромобили полностью отечественной разработки выпускали у нас и раньше, но почти все они были не более чем версией какой-либо массовой серийной модели. А иногда и просто опытными экземплярами. Атом же – абсолютно самостоятельная российская разработка «с нуля», доведенная до серийного производства и собравшая мощный коллектив профессионалов. Именно профессионалы своего дела могут и должны двигать вперед автомобильную инжиниринговую школу России.

