«Соллерс» продал китайской компании часть кузовного производства

«Соллерс» продал 20% акций штамповочного завода на УАЗе китайской компании

Российская группа «Соллерс» продала китайской фирме 20% в компании, которая займется выпуском кузовных деталей и рам для пикапов и внедорожников марки Sollers на индустриальной площадке УАЗа в Ульяновске. Китайская Hefei Hualong Mould Co. Ltd (JF Mould) производит пресс-формы для автомобильной промышленности, она получила пятую часть в структуре «Соллерс» ООО «Штамповые технологии».

Представители «Соллерс» подтвердили завершение сделки и отметили, что привлечение партнера позволит усилить компетенции предприятия в области штамповки и внедрить лучшие отраслевые практики. Кроме того, компания обладает многолетней профессиональной экспертизой по управлению штамповочным производством и технологиями, заявили там. Штамповка кузовных деталей в Ульяновске будет идти для пикапов и внедорожника Sollers, а в перспективе и для УАЗа. Сейчас «Штамповые технологии» работает в тестовом режиме, старт серийного производства намечен на II квартал 2026 года.

