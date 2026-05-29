«Соллерс» продал китайской компании часть кузовного производства

Российская группа «Соллерс» продала китайской фирме 20% в компании, которая займется выпуском кузовных деталей и рам для пикапов и внедорожников марки Sollers на индустриальной площадке УАЗа в Ульяновске.  Китайская Hefei Hualong Mould Co. Ltd (JF Mould) производит пресс-формы для автомобильной промышленности, она получила пятую часть в структуре «Соллерс» ООО «Штамповые технологии».

Представители «Соллерс» подтвердили завершение сделки и отметили, что привлечение партнера позволит усилить компетенции предприятия в области штамповки и внедрить лучшие отраслевые практики. Кроме того, компания обладает многолетней профессиональной экспертизой по управлению штамповочным производством и технологиями, заявили там. Штамповка кузовных деталей в Ульяновске будет идти для пикапов и внедорожника Sollers, а в перспективе и для УАЗа. Сейчас «Штамповые технологии» работает в тестовом режиме, старт серийного производства намечен на II квартал 2026 года.

Источник:  Коммерсант
