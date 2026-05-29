Минтранс подал в суд на «Автодор»
Минтранс РФ подал иск к госкомпании «Автодор» на сумму 324 миллиона рублей
Минтранс России подал иск в Арбитражный суд Москвы к государственной компании «Автодор».
Сумма требований – 324 миллиона рублей. Исковое заявление подали 25 мая. Третьим лицом в деле выступает Счетная палата России.
На данный момент заявление к рассмотрению не принято, подробности спора пока не раскрываются.
«Автодор» отвечает за строительство, содержание и развитие сети платных и скоростных автодорог федерального значения, включая трассу М-12 «Восток», которая проходит через Татарстан.
Источник: Электронная картотека арбитражных дел