Минтранс подал в суд на «Автодор»

Минтранс РФ подал иск к госкомпании «Автодор» на сумму 324 миллиона рублей

Минтранс России подал иск в Арбитражный суд Москвы к государственной компании «Автодор».

Сумма требований – 324 миллиона рублей. Исковое заявление подали 25 мая. Третьим лицом в деле выступает Счетная палата России.

На данный момент заявление к рассмотрению не принято, подробности спора пока не раскрываются.

«Автодор» отвечает за строительство, содержание и развитие сети платных и скоростных автодорог федерального значения, включая трассу М-12 «Восток», которая проходит через Татарстан.

Источник:  Электронная картотека арбитражных дел
