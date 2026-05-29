Легендарный внедорожник наконец-то обновили: что изменилось в новом Toyota Hilux 2026

Обновленный Toyota Hilux 2026 дебютировал в Японии с ценами от 2,2 млн рублей

В Японии официально представили Toyota Hilux 2026 модельного года. Пикап вышел в двух вариантах исполнения. Самая дорогая версия Z Adventure получила спортивную дугу и декоративную накладку на передний бампер. Цены стартуют с отметки 4 980 800 иен – по текущему курсу это примерно 2,2 млн рублей.

Toyota Hilux 2026

В компании особо отмечают, что горизонтальная приборная панель обеспечивает отличный обзор в любых дорожных условиях, включая серьёзное бездорожье. Над ней, отдельно, установлен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. А блок управления климатом, наоборот, сделали с физическими кнопками и ручками – очень удобно в грязи или перчатках.

По габаритам: длина – 5325 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1865 мм. Грузовая платформа рассчитана на перевозку 500 кг, и её дополнили двумя ступеньками по бокам. Самое главное – рамная конструкция никуда не делась. Полный привод идёт по умолчанию, а в паре с ним работает гидравлическая система тормозов. В Toyota заявляют, что подвеску доработали – стало комфортнее и на трассе, и на пересечёнке. Плюс инженеры повысили жёсткость кузова на изгиб.

Интерьер Toyota Hilux 2026

Под капотом всё тот же 2,8-литровый турбодизель, который агрегатируется с 6-ступенчатым автоматом. Вдобавок – электроусилитель руля, адаптивный круиз-контроль и электрический стояночный тормоз.

Обновили и комплекс безопасности – он включает систему предотвращения столкновений, в том числе при поворотах.

