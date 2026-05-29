Штраф до 100 тысяч рублей введут за продажу бензина подросткам: подробности

В Подмосковье за продажу бензина детям введут штраф от 5 до 100 тысяч рублей

Подмосковье ужесточает контроль за продажей топлива несовершеннолетним – за нарушение этого запрета ввели серьезные денежные взыскания. Обычному гражданину, решившему залить бак ребенку, придется выложить 5 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф в десять раз больше – 50 тысяч, а юридические, например владельцы автозаправок, рискуют потерять уже целых 100 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Запрет на продажу бензина подросткам действует в регионе и сейчас. Правда, есть важное исключение: если у парня или девушки есть водительское удостоверение, дающее право управлять мопедом или легким мотоциклом, топливо им отпустят без проблем. Кассиры на АЗС обязаны проверять документы, а если возникают сомнения в возрасте покупателя – сразу отказывать в обслуживании.

По словам парламентария, главная задача нововведения – сократить количество аварий с квадроциклами, питбайками и аналогичной техникой.

«Мы видим тревожную динамику по авариям. Дети выезжают на питбайках на дороги общего пользования, не имея ни прав, ни навыков, ни понимания последствий. Мы должны защитить их жизнь и здоровье», – подчеркнул Брынцалов.

Статистика действительно пугает: за последние три года число ДТП с участием спортивной мототехники выросло в четыре раза. В 2024-м произошло 233 таких инцидента, травмы получили 86 несовершеннолетних. В 2025 году ситуация стала еще хуже – зафиксировано 290 происшествий, а количество пострадавших детей достигло 147 человек.

