В России представили бронированную спецверсию известного внедорожника

Представлен бронеавтомобиль на базе Sollers ST9 с классом защиты БР4

Обычный пикап Sollers ST9 превратили в настоящую крепость на колесах – семислойные стекла стоят по кругу, включая лобовое и заднее. Передние боковые окна, кстати, опускаются всего на 120 миллиметров, а в дверных проемах смонтировали дополнительные щитки, призванные спасать от прицельного огня.

Силовой агрегат здесь самый что ни на есть привычный: двухлитровый мотор выдает 224 лошадиные силы и трудится в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. А вот ходовую часть серьезно доработали и усилили – без этого никак.

Стандартный Sollers ST9

Бронирование соответствует классу БР4, рассказали представители компании-изготовителя. По их словам, такая защита способна выдержать обстрел из автомата Калашникова патронами со стальным сердечником.

Что еще полезного: инженеры дополнительно прикрыли топливный бак, аккумулятор и радиатор. Под капотом свои сюрпризы – там установлена система автоматического пожаротушения и аварийный выключатель массы на случай экстренной ситуации.

Интерьер Sollers ST9

О том, как защищают автомобили в гражданских версиях, «За рулем» ранее подробно рассказывал, и это совсем другая история.