Бегун установил мировой рекорд, преодолев марафон с автомобилем за спиной

19-летний бегун Сэм Фланнери преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль

В мире спорта порой ставят такие эксперименты, от которых захватывает дух. Один из них недавно провернул бегун из США, решившийся на невероятное испытание. Ему предстояло не просто пробежать классическую марафонскую дистанцию – за ним на буксире следовал автомобиль весом 1300 килограммов.

Задача кажется немыслимой, но атлет справился. По сообщениям западных изданий, на преодоление 42 километров 195 метров у него ушло довольно много времени, однако главное – финиш состоялся. Организаторы уже подтвердили, что результат засчитан как новый мировой рекорд в этой специфической категории.

Интересно, что для подобных забегов нужна не только чудовищная выносливость, но и особая техника безопасности. Мужчина был пристегнут к машине специальным тросом, а само транспортное средство находилось на нейтральной передаче. Кстати, вес автомобиля превышает массу самого спортсмена примерно в двадцать раз – впечатляющая арифметика, согласитесь.

Многие задаются вопросом: зачем вообще это делать? На деле такие рекорды привлекают внимание к благотворительным акциям или просто проверяют границы человеческих возможностей. В данном случае подобные экстремальные испытания становятся настоящим шоу, которое вдохновляет зрителей по всему миру.

Ранее подобные трюки уже пытались повторять, но с меньшим весом или на более коротких дистанциях. Причём в этот раз спортсмену удалось совместить сразу два сложных фактора: и внушительную массу груза, и полную марафонскую длину. Правда, без поддержки команды не обошлось – на протяжении всего пути рядом ехали волонтёры, страховавшие бегуна.

В итоге достижение уже зафиксировано в профильной организации, а сам спортсмен получил заслуженное признание. Теперь его имя пополнило список тех, кто не боится превращать обычную пробежку в сумасшедший челлендж.

