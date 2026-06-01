Какие машины выйдут на рынок РФ этим летом: полный список новинок

Эксперт Франк: Лето 2026 года станет рекордным по числу громких автопремьер

Российский авторынок этим летом ждет настоящий шквал премьер – такого количества новинок за один сезон не было давно. Причем значительная часть дебютов придется на отечественные бренды, хотя и китайские производители не останутся в стороне.

Старт продаж нескольких моделей запланирован уже на 19 июня. Речь идет о возрожденной Volga – седан C50 и кроссоверы K40 и K50 поступят к дилерам одновременно. Эксперт Максим Кадаков уточнил «Российской газете», что цены уже объявлены, и любопытный момент: все три машины обойдутся дешевле, чем их «родственники» от Geely.

Денис Бобылев, обозреватель портала « Китайские автомобили», отметил в беседе с «РГ», что производители обычно стараются приурочить премьеры к весне, осени или началу года – периодам, когда рынок активнее реагирует на новинки. Однако 2026 год ломает эту традицию. В числе самых ожидаемых летних дебютов – Tenet A8 и Esteo MX. Первый представляет собой локализованную версию Chery Arrizo 8, вероятно, в модернизированной версии Pro. Второй – это стартовая модель нового российского бренда, фактически рестайлинговый Exeed TXL.

Новинки Tenet Plus и Jeland J6

Особое внимание приковано к линейке Tenet Plus. Холдинг «АГР» вместе с китайской Defetoo намерены локализовать и запустить в продажу сразу три кроссовера: L4, L6 и L8. Все они базируются на суббренде Lepas, принадлежащем группе Chery. Младшей моделью станет Tenet Plus L4 – SUV-B-класса, сопоставимый по размерам с Chery Tiggo 4 и Tenet T4. Выше по иерархии находится Tenet Plus L6, а топовым станет L8 – аналог Lepas L8.

Не отстает и компактный кроссовер Jeland J6. Его уже начали выпускать на заводе «АГР» в Шушарах. По сути, это Jaecoo J6, старт продаж которого пришелся на март. Сеть дилеров уже сформирована, география впечатляет – более 175 центров в 95 городах, от Калининграда до Владивостока.

Что привезут китайцы и кто еще на подходе

Без китайских брендов, конечно, не обойдется – просто их будет меньше. Бобылев перечислил ключевые новинки: GAC S9, Deepal S07 и Changan Eado Plus. GAC S9 – флагманский гибридный кроссовер, от которого ждут премиальных решений: адаптивной подвески и продвинутого комплекса ADAS. Deepal S07 – гибрид среднего размера, сборку которого наладили на калининградском «Автоторе». Что касается Changan Eado Plus – это, по сути, обновленный Changan Lamore, он же Uni-L. Модель должна привлечь тех, кто ищет среднеразмерный седан с богатым оснащением и невысокой ценой.

Николай Иванов, директор департамента продаж новых авто «Рольф», назвал ряд других интересных премьер. По его словам, стоит ждать Volga K50, Zeekr 8X, Voyah Taishan и новый Li Auto L9. Кроме того, компания следит за моделями, которые могут быть интересны в рамках параллельного импорта, – например, компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ.

Электрические новинки и премиум-сегмент

Evolute тоже готовит сюрприз: обновленный кроссовер i-Sky. Представитель марки подтвердил «РГ», что модель представят до конца лета. Она займет место в линейке между i-Joy и i-Space. Также выяснилось, что официально на рынок выведут флагман Voyah Taishan, цены на который объявят прямо перед стартом продаж.

Ирина Франк, гендиректор компании Frank Auto, считает, что это лето станет рекордным по числу громких премьер, причем немалая их часть придется на параллельный импорт. Она отмечает тренд на полноразмерные люксовые внедорожники. Для ценителей немецкой школы готовят старт продаж Audi Q9 и Q7 нового поколения, а также Audi Q4 e-tron и A2 e-tron. Городской хэтчбек A2, по ее словам, станет доступным решением для мегаполисов.

Не обойдется и без Mercedes-Benz: в дилерских центрах появятся полностью электрические GLC EV, универсал CLA Shooting Brake, технологически обновленные S-Class и GLS. Однако главной новинкой лета Франк называет Zeekr 8X – прямой конкурент европейского премиума, но с совершенно иной философией. Это среднеразмерный премиальный гибрид на платформе SEA-M. В столичных автосалонах уже принимают предзаказы. Силовая установка выдает 638 сил, в оснащение входят адаптивное шасси с ИИ и продвинутый пакет ассистентов.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о российском кроссовере, который уже начали выпускать в Питере.

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