Кому в 2026 году придется проходить техосмотр: ответ эксперта

Юрист Воропаев: В 2026 году техосмотр обязателен для автомобилей юрлиц

В 2026 году пройти техосмотр обязаны владельцы грузовиков, машин каршеринга, автобусов, такси, учебных автомобилей и старого транспорта. В список попали и все платные коммерческие пассажирские перевозки. Эти нюансы пояснил автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Первая категория транспортных средств, которым в этом году надо пройти техосмотр – это, естественно, такси, каршеринг, автобусы, микроавтобусы, а также другие коммерческие транспортные средства, которые используются для перевозки пассажиров за плату. Они должны, в случае если их возраст не превышает 5 лет, проходить техосмотр ежегодно. Если они старше пяти лет, то каждые полгода», – сообщил адвокат.

Что касается грузовиков тяжелее 3,5 тонны, здесь всё зависит от возраста. Машины младше пяти лет ездят на проверку раз в год, а те, что постарше, – дважды в год. Причём те же самые правила распространяются и на грузовые авто, задействованные в перевозке пассажиров.

Учебные машины придётся показывать специалистам каждые полгода, подчеркнул Воропаев. А вот для легковушек схема другая: если авто старше четырёх лет, то при любых регистрационных действиях в ГИБДД – скажем, при постановке на учёт – без техосмотра уже не обойтись.

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