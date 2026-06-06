В РФ привезли новый микровэн от Kia корейской сборки: называем цены

В РФ начались продажи нового микровэна Kia по цене от 2 млн рублей

В Россию по каналам параллельного импорта начали завозить микровэн Kia Ray, созданный корейцами по примеру японских кей-каров. Компактный автомобиль поставляется только под заказ по цене от 1 990 000 рублей. Эта модель кардинально отличается от привычной линейки бренда. Её построили на платформе Picanto, причём продаётся она официально только в Корее, для местного рынка.

Самая яркая деталь Ray – асимметричный кузов. С левой стороны стоят две обычные распашные двери, а вот справа задняя створка сделана сдвижной. Такое решение, по задумке производителя, должно упрощать посадку и высадку пассажиров.

Kia Ray

Частная компания из Владивостока уже предлагает самый доступный по цене вариант. Автомобиль в базовой комплектации Standart обойдётся покупателю с учётом доставки. В оснащение входят 15-дюймовые литые диски, цифровая приборная панель, мультимедиа с 7-дюймовым экраном и поддержкой MirrorLink и Apple CarPlay, камера заднего вида, круиз-контроль и кондиционер. Также присутствуют электронный стояночный тормоз, подогрев и вентиляция передних кресел, плюс запуск двигателя с кнопки.

В то же время официальный дилер Kia в Москве принимает заказы на Ray в максимальной комплектации Signature. Машины уже с русифицированным интерфейсом, цена фиксированная – 2 690 000 рублей, независимо от конкретного экземпляра.

Интерьер Kia Ray

Технически все привозимые микровэны абсолютно одинаковы. Под капотом стоит 1,0-литровый трёхцилиндровый бензиновый мотор, выдающий 78 лошадиных сил. В паре с ним работает классический четырёхступенчатый автомат, никаких вариаторов или роботов.

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