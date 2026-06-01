Раскрыт размер средей выплаты по каско

«СберСтрахование»: средняя выплата по каско составила 217 тыс. рублей в 2025 году

В пресс-службе «СберСтрахования» подсчитали: в 2025 году средняя сумма, которую перечисляли по каско, достигла примерно 217 тыс. рублей. Впечатляет, что это почти в 3,5 раза больше средней стоимости самого страхового полиса.

Если смотреть на столицы, то картина становится ещё нагляднее. В Москве страховщики в среднем отдавали за каждый страховой случай 242 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге цифра чуть скромнее – 228 тыс.

«Такие цифры показывают, во сколько может обойтись ремонт после аварии, града, падения дерева или действий вандалов. При этом каско не заменяет заводскую гарантию. Каско – добровольная страховка. Она может покрывать повреждения машины при ДТП, граде, наводнении, урагане, падении деревьев, льда или других предметов. В полис также обычно входят угон, вандализм и повреждение стекол. Но каско тоже не действует "на все подряд". По нему не ремонтируют заводской брак и не меняют детали из-за естественного износа. Выплаты может не быть, если машину использовали не так, как указано в договоре. Например, для гонок или работы в такси без нужной опции в полисе», – пояснили в компании.

В пресс-службе также добавили: как только заводская гарантия заканчивается, большинство скрытых дефектов уже успевает проявиться. Но это не отменяет внешних угроз. Авария, град или внезапно упавшая ветка способны застать врасплох и совершенно новый автомобиль, и тот, что уже не первый год в эксплуатации.

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