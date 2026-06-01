Неподходящий антифриз может быть опасен даже при соответствующем цвете

Эксперты дали рекомендации по выбору качественного антифриза

Выбор охлаждающей жидкости может обернуться серьёзными поломками двигателя, если не знать пары простых нюансов. В пресс-службе группы компаний «АвтоСпецЦентр» развеяли популярные заблуждения и подсказали, как отличить качественный продукт от опасной подделки.

Главная ловушка – низкая цена. Производители экономят где только можно: этиленгликоль в таких составах заменяют либо метанолом, либо агрессивными дешёвыми кислотами. Последствия для системы охлаждения могут оказаться плачевными. Не стоит доверять и цвету жидкости – совпадение с оттенком заводского антифриза ровным счётом ничего не гарантирует. Оттенок, по сути, лишь маркетинговый ход, который никак не связан с химическим составом.

Как отличить оригинал от фальсификата

Подлинность продукта выдают не обещания на этикетке, а упаковка с чёткими реквизитами. Обязательно смотрите на состав, дату розлива и номер партии. Производитель обязан указывать адрес и контакты. Сама жидкость должна быть однородной, без осадка и расслоения – любой намёк на неоднородность повод отказаться от покупки.

Пустяковая проверка, которая раскрывает мошенников

Специалисты поделились парой способов проверить антифриз прямо в гараже. Налейте немного жидкости в металлическую ёмкость и доведите до кипения. Настоящий состав на этиленгликоле закипает примерно при 108 градусах и не поддерживает горение. Если поднести спичку к пару и он вспыхнет – такой антифриз под запретом.

Второй тест – щелочной. Добавьте в небольшую порцию жидкости треть чайной ложки обычной соды. Заметили пену и пузырьки? Внутри кислота, лить это в мотор нельзя ни в коем случае.

Правила смешивания и аварийная доливка

Эксперты категорически не советуют смешивать разные антифризы, не разобравшись в их совместимости. Если соединить, скажем, G11 и G12 или составы разных компаний, присадки могут вступить в реакцию – и тогда антикоррозийная защита рухнет. В ситуации, когда тип залитой жидкости неизвестен, лучший вариант – замена всей порции с предварительной промывкой системы.

На случай экстренной доливки, когда нет иного выхода, подойдут лобридные составы (G12++ или G13). Они считаются универсальными и, по заверениям экспертов, не вступают в конфликт с другими типами.

Ранее «За рулем» уже разбирал типичные ошибки при выборе охлаждающей жидкости.