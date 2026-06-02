МВД опровергло слухи о массовых проверках пожилых водителей

Ирина Волк опровергла слухи о массовых проверках пожилых водителей ГАИ с 1 июня

Официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала ложными слухи о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции начнут массово останавливать пожилых автомобилистов. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», – подчеркнула Волк.

По её словам, контроль за водителями осуществляется строго в рамках утвержденного порядка. Речь идет о документе, который регламентирует надзор за соблюдением ПДД – приказе МВД России № 264 от 2 мая 2023 года. Никаких специальных рейдов против возрастных водителей законом не предусмотрено.

О возможных послаблениях для водителей «За рулем» уже подробно писал.