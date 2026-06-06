Как подготовить автомобиль Лада к летним поездкам: ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ дал советы по подготовке машины к летней жаре

АВТОВАЗ решил напомнить своим клиентам – в первую очередь владельцам Lada Granta, но и других моделей тоже – о том, что перед летними поездками стоит уделить внимание машине. Чтобы не испортить отпуск внезапной поломкой, производитель рекомендует провести несколько простых, но важных проверок.

Пожалуй, самое критичное в жару – это система охлаждения, и здесь на первом месте антифриз. В компании уточняют: нужно убедиться, что уровень охлаждающей жидкости в норме, а сама система не даёт течи. Заодно стоит проверить и остальные технические жидкости – мало ли что.

Отдельная история – шины. Особенно если вы только что переобулись после зимы. Производитель советует не просто проверить давление, а убедиться, что оно одинаковое на всех колёсах. Казалось бы, мелочь, но разница всего в 0,02-0,03 МПа на одной оси, как указано в инструкции, уже ухудшает управляемость. При резком торможении это может спровоцировать занос – неприятный сюрприз в дальней дороге.

Салон и багажник

Помимо технической части, стоит навести порядок и внутри. В салоне лучше всё тщательно пропылесосить, протереть стёкла, приборную панель, руль и экран мультимедийной системы. Даже если стоит салонный фильтр, это не гарантирует, что пыль не будет проникать внутрь – так что лучше перестраховаться.

Что касается багажника, его содержимое тоже стоит пересмотреть. В тёплое время года пригодятся совсем другие вещи, чем зимой: бутылка воды, головной убор, зонт и складное кресло. Пусть они будут под рукой – лишним точно не будет.

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