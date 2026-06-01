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Бамперы для Belgee будут делать в России

Российские MGC Group, Полипластик и Сибур освоили полимерные детали для Belgee

В России локализовано производство крупных полимерных деталей для автомобилей, выпускающихся на белорусском предприятии « БелДжи».

Напомним, этот завод выпускает локализованные в Республике Беларусь клоны Geely – кроссоверы Belgee X50 и X70, а также седан S50. Внешние крупногабаритные пластиковые детали для них теперь производятся на площадке MGC в Калужской области. Производство – из российского компаунда; проект реализован совместно с группой «Полипластик» и холдингом «Сибур». Поставки на белорусский завод идут с мая.

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Под этот проект были специально разработаны высокотехнологичные ударопрочные и износостойкие композиционные материалы. Кроме того, решалась нетривиальная задача: точно попасть в цвета кузовов, выпускаемых совершенно другим производителем. Через несколько лет лет доля российских пластиков в автомобилях Belgee  может достичь более 70%, считают в «Полипластике».

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Источник:  Прайм
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