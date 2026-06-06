Как самостоятельно заменить наружный ШРУС: инструкция от эксперта

Эксперт Ершов рассказал, как заменить наружный ШРУС своими руками

ШРУС часто вспоминают лишь тогда, когда из-под колес раздается характерный звук – хруст или щелчки при повороте руля. А ведь этот шарнир отвечает за передачу крутящего момента на колеса, и на переднеприводных автомобилях он перегружен постоянно. Правда, в реальности проблема почти всегда начинается не с самой «гранаты», а с порванного пыльника и вытекшей смазки.

Можно ли заменить наружный ШРУС самостоятельно, сколько в итоге выйдет такой ремонт и как вовремя понять, что узел просит срочного вмешательства? На эти вопросы подробно ответил Константин Ершов, тренер обучающего центра международной сети автосервисов FIT Service.

Обычно шарнир равных угловых скоростей (он же «граната») не терпит тишины. Самый первый симптом износа наружного элемента – это отчетливые щелчки или хруст при вращении баранки. Проверить догадку элементарно: выверните руль до упора, скажем, влево, и резко стартуйте. Если хрустит – виноват левый ШРУС. Аналогично проверяется и правая сторона. Еще один верный признак – следы смазки на диске или явно поврежденный пыльник.

Подготовка к работе: что понадобится и сколько стоит

В гаражных условиях для замены наружного ШРУСа вам потребуется не так много: домкрат, набор ключей, съемник для шаровых опор, молоток и деревянный брусок. Сначала, не поднимая авто, ослабьте ступичную гайку. Затем машина поднимается, колесо снимается, а гайка откручивается окончательно. В некоторых случаях придется демонтировать тормозной суппорт с диском – хотя это делается далеко не всегда.

Далее отсоединяется шаровая опора и рулевой наконечник. После этого старую «гранату» выбивают молотком через деревянную проставку, снимают пыльник и резкими ударами пытаются сбить ШРУС с вала привода. Кстати, для фиксации вала многие мастера советуют использовать газовый ключ.

Впрочем, бывает, что стопорное кольцо закусывает, и сбить деталь не получается. Тогда придется снимать весь вал и спиливать «гранату». На многих европейских машинах процесс проще – «граната» откручивается вкручиванием болта в центральное резьбовое отверстие, которым она крепится к ступице.

Новый ШРУС перед установкой необходимо плотно набить смазкой. Затем на вал надевается свежий пыльник, насаживается сама деталь, фиксируется пыльник хомутами, и вся конструкция собирается в обратном порядке. После завершения работ обязательным шагом является проверка и регулировка развала-схождения.

Для замены понадобится сам ШРУС, новый пыльник, хомуты и специальная шарнирная смазка. Цена на комплект варьируется в зависимости от марки авто, но в среднем уложиться можно в несколько тысяч рублей. Стоимость работы в сервисах тоже плавает: в регионах за замену наружного ШРУСа могут попросить от 2000 до 4000 рублей – всё зависит от сложности конструкции и конкретной станции.

На итоговую цену влияет класс автомобиля, тип привода и доступность узла. К примеру, на одних моделях процедура занимает полчаса, а на других для доступа к «гранате» придется перебирать половину подвески. Поэтому самостоятельный ремонт – это неплохая экономия, но он требует времени, инструментов, определенных знаний и уверенности в своих руках.

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