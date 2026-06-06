Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Как самостоятельно заменить наружный ШРУС: инструкция от эксперта

Эксперт Ершов рассказал, как заменить наружный ШРУС своими руками

ШРУС часто вспоминают лишь тогда, когда из-под колес раздается характерный звук – хруст или щелчки при повороте руля. А ведь этот шарнир отвечает за передачу крутящего момента на колеса, и на переднеприводных автомобилях он перегружен постоянно. Правда, в реальности проблема почти всегда начинается не с самой «гранаты», а с порванного пыльника и вытекшей смазки.

Можно ли заменить наружный ШРУС самостоятельно, сколько в итоге выйдет такой ремонт и как вовремя понять, что узел просит срочного вмешательства? На эти вопросы подробно ответил Константин Ершов, тренер обучающего центра международной сети автосервисов FIT Service.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Обычно шарнир равных угловых скоростей (он же «граната») не терпит тишины. Самый первый симптом износа наружного элемента – это отчетливые щелчки или хруст при вращении баранки. Проверить догадку элементарно: выверните руль до упора, скажем, влево, и резко стартуйте. Если хрустит – виноват левый ШРУС. Аналогично проверяется и правая сторона. Еще один верный признак – следы смазки на диске или явно поврежденный пыльник.

Подготовка к работе: что понадобится и сколько стоит

В гаражных условиях для замены наружного ШРУСа вам потребуется не так много: домкрат, набор ключей, съемник для шаровых опор, молоток и деревянный брусок. Сначала, не поднимая авто, ослабьте ступичную гайку. Затем машина поднимается, колесо снимается, а гайка откручивается окончательно. В некоторых случаях придется демонтировать тормозной суппорт с диском – хотя это делается далеко не всегда.

Далее отсоединяется шаровая опора и рулевой наконечник. После этого старую «гранату» выбивают молотком через деревянную проставку, снимают пыльник и резкими ударами пытаются сбить ШРУС с вала привода. Кстати, для фиксации вала многие мастера советуют использовать газовый ключ.

Впрочем, бывает, что стопорное кольцо закусывает, и сбить деталь не получается. Тогда придется снимать весь вал и спиливать «гранату». На многих европейских машинах процесс проще – «граната» откручивается вкручиванием болта в центральное резьбовое отверстие, которым она крепится к ступице.

Новый ШРУС перед установкой необходимо плотно набить смазкой. Затем на вал надевается свежий пыльник, насаживается сама деталь, фиксируется пыльник хомутами, и вся конструкция собирается в обратном порядке. После завершения работ обязательным шагом является проверка и регулировка развала-схождения.

Для замены понадобится сам ШРУС, новый пыльник, хомуты и специальная шарнирная смазка. Цена на комплект варьируется в зависимости от марки авто, но в среднем уложиться можно в несколько тысяч рублей. Стоимость работы в сервисах тоже плавает: в регионах за замену наружного ШРУСа могут попросить от 2000 до 4000 рублей – всё зависит от сложности конструкции и конкретной станции.

На итоговую цену влияет класс автомобиля, тип привода и доступность узла. К примеру, на одних моделях процедура занимает полчаса, а на других для доступа к «гранате» придется перебирать половину подвески. Поэтому самостоятельный ремонт – это неплохая экономия, но он требует времени, инструментов, определенных знаний и уверенности в своих руках.

Ранее «За рулем» рассказывал, чем Umo 5 отличается от китайского GAC Aion Y Plus.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram