Флагман российского производства станет доступнее — подробности

Марка Tenet представила пятиместную версию флагманского кроссовера T8

Флагманский кроссовер Tenet T8 обзавелся версией с 5-местным салоном и передним приводом, сообщила пресс-служба российского прокси-бренда.

Доселе Tenet T8, являющийся локализованным вариантом Chery Tiggo 8, предлагался только с семиместным салоном. Новая же версия позиционируется как городская. Силовой агрегат пятиместной машины – 1.6 турбо на 186 л.с. и 275 Нм в союзе с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Расход в смешанном цикле (разрешен АИ-92) – 7,7 л/100 км. Помимо топливной экономичности, среди достоинств называются вместительный задний ряд и большой багажник на 889 л – и 1930 л при сложенном заднем диване.

В комплектации – мультимедиа с экраном 15,6", цифровые приборы 10,3", электрорегулировка всех сидений, двухзонный климат, аудиосистема на 8 динамиков, полный зимний пакет, панорамная крышу с люком и шторкой, атмосферная подсветка салона, система панорамного обзора 540°, 6 подушек, телематика.

Производство полного цикла новой модификации организуют там же, где выпускается основная модель – на заводе «АГР» в Калуге (бывший Volkswagen). Будет и уже стандартная адаптация к российским условиям: обработка полостей кузова воском, антикор, антиграв, шумоизоляция. Цены на 5-местную переднеприводную версию Tenet T8 пока не называют. Для ориентира: 2-литровый (197 л.с.) полноприводный T8 с 7-местнным салоном стоит от 3 460 000 рублей.