Эта серьезная ошибка водителей гарантированно убьет кондиционер в автомобиле

Инженер Лазарев: заправка кондиционера на обочине грозит взрывом системы

Когда в жару из дефлекторов вместо прохлады дует горячий воздух, многие водители готовы заехать на любую точку, где обещают быструю заправку кондиционера за копейки. Обочечные умельцы привлекают низкими ценами, но льют в систему совсем не то, что нужно. Такая экономия способна обернуться взрывом, пожаром и полным разрушением металла изнутри. Суррогатный фреон, по сути, превращает автомобиль в передвижную мину замедленного действия, сообщает Pravda.Ru.

Проблема в том, что содержимое дешевых баллончиков чаще всего не имеет ничего общего с оригинальным хладагентом R-134a. Обслуживание климатической установки требует точной дозировки и высокой чистоты газа – того, что уличные дельцы обеспечить просто не в состоянии.

«Чаще всего под видом фреона продают смесь пропана и бутана. Это бытовой газ, который стоит копейки. В закрытой системе он создает избыточное давление, а при малейшей утечке и искре под капотом происходит объемный взрыв», – подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Оригинальный фреон не поддерживает горение. А вот китайский суррогат воспламеняется мгновенно. Представьте: давление в системе летом достигает 10-15 атмосфер. Если трубка лопнет от перепада температур или вибрации, газовое облако под давлением превратит моторный отсек в факел за считанные секунды. Внешне подделки отлично копируют брендовую упаковку, поэтому визуально отличить подлинник от яда почти невозможно.

Даже если машине повезет и она не сгорит, дешевый хладагент уничтожит ее по-другому. В контрафакте полно примесей, которые при контакте с остатками влаги и воздуха запускают агрессивные химические реакции. Образуются кислоты, способные растворить алюминиевые соты радиатора и внутренние стенки трубок буквально за один летний сезон.

Продукты распада очень быстро забивают фильтры и клапаны. Это приводит к масляному голоданию компрессора. В итоге поломка оказывается фатальной – система становится неремонтопригодной. Придется менять абсолютно все узлы, включая испаритель, который спрятан глубоко в передней панели. По стоимости это вполне сравнимо с капитальным ремонтом двигателя.

«Китайский хладагент часто содержит метилхлорид. Он вступает в реакцию с деталями компрессора, образуя твердые отложения. Это абразив, который стачивает поршневую группу агрегата, превращая масло в черную жижу», – отметил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Как не попасть в ловушку

Система кондиционирования герметична. Если холод пропал – значит, в контуре есть дыра. Обычная дозаправка без поиска течи – это просто выброшенные на ветер деньги. Подготовка авто к отпуску должна начинаться с грамотной диагностики. Профессиональный сервис обязательно проводит вакуумирование, проверяя способность системы держать давление.

Только после устранения неисправностей можно заливать газ. Качественная станция использует автоматические весы: перебор хладагента так же опасен, как и его нехватка – компрессор начинает работать на износ. Кстати, не стоит забывать и про гигиену. Грибок в кондиционере появляется из-за влаги на испарителе, поэтому профилактика всегда выходит дешевле лечения.

« Попытка реанимировать дырявую систему просто заливкой фреона бесполезна. Газ выйдет снова, а в систему попадет воздух, который вызовет коррозию радиатора », – подчеркнула эксперт Pravda.Ru специалист по техническим дефектам Егорова Наталья.

Первые тревожные звоночки – это посторонние шумы при включении компрессора, периодическое отключение охлаждения в пробках и слабая эффективность работы даже на максимальной мощности. В случае ДТП или трещины в трубке смесь пропана с воздухом гарантированно взорвется от любой искры. Кстати, в системе циркулирует специальное масло. При утечке газа оно тоже теряется. Использование неподходящего масла ведет к заклиниванию поршней компрессора – и тогда ремонт обойдется в круглую сумму.

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