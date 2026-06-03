Раскрыто, сколько россияне потратили на каско и ОСАГО

Банк России: премии по каско и ОСАГО выросли за первый квартал 2026 года

На полисы каско и ОСАГО в первом квартале 2026 года было потрачено 77,4 млрд рублей и 74,6 млрд рублей соответственно, следует из обзора Банка России о ключевых показателях деятельности страховщиков. В документе отмечается такая тенденция, как существенное увеличение премий по автокаско. Сумма взносов в этом сегменте увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 11,1%, до 77,4 млрд рублей. Выплаты выросли на 2,4%, до 50,7 млрд рублей.

Интересная картина складывается и по добровольной «автогражданке». Частники тут главные спонсоры: почти 62% всех взносов за полисы каско внесли именно они. А общее число договоров с физлицами подскочило до 2,2 миллиона – это на целых 22,7% больше прошлогодних значений. Откуда такой спрос? Всё объясняется активными продажами машин: за январь – март 2026 года реализация новых легковушек выросла на 7,3%.

ОСАГО, правда, ведет себя иначе. Премии по «автогражданке» прибавили всего 1% по сравнению с началом 2025 года и остановились на отметке 74,6 миллиарда рублей. Главным двигателем снова стали взносы от физических лиц – корпоративный же сегмент, наоборот, просел. В документах регулятора подчеркивают: «Росту сегмента также способствовало увеличение продаж новых автомобилей, в том числе в кредит».

Всего за первый квартал текущего года оформили 9,6 млн классических договоров ОСАГО. Из них 8,2 млн – на обычных водителей. Плюс отдельная история с краткосрочными полисами: их выдано 6 млн. Средняя продолжительность такого страхового продукта – 1,3 дня. Причём львиная доля, 99,9%, пришлась на такси.

В целом же российский страховой рынок за три месяца набрал обороты. Его общий объём вырос на 11,4% по сравнению с первым кварталом 2025 года и достиг 941,6 миллиарда рублей. Данные в отчёте, по всей видимости, окончательные.

О предыдущем подорожании топлива «За рулем» подробно рассказал.