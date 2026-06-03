В Китае начали делать новые кузова для легендарных автомобилей

В КНР открыли производство новых кузовов для культовых классических автомобилей

Одна из компаний в КНР запустила уникальный проект по производству новых кузовов для культовых классических автомобилей. Предприятие Jiangsu Juncheng Vehicle Industry Co. из провинции Цзянсу начало выпуск деталей для легендарных машин, оригинальные запчасти для которых давно не производятся.

На производстве используются передовые CNC-станки для создания штампов, которые впоследствии вручную доводятся опытными мастерами. С их помощью изготавливаются кузова для таких машин, как Toyota AE86, Ford Bronco, Datsun 240Z, Toyota Land Cruiser и Ford Mustang 1967 года.

Как сообщается, один из кит-комплектов уже нашел своего покупателя в США. Компания не планирует останавливаться на достигнутом. В ближайших планах - выпуск кузовов для Porsche 911 964-го поколения и культового Mercedes-Benz 300 SL Gullwing с «крыльями чайки».

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