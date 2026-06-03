Эти иномарки можно купить на «параллельном» рынке России по цене новых Volga

Топ-9 «параллельных» иномарок по цене новых моделей Volga

В июне 2026 года наконец-то официально начнутся продажи автомобилей возрожденного бренда Volga. Ценники на новинки уже объявили – и они приятно удивили: модели оказались дешевле своих «родственных» китайских аналогов от Geely. Но так ли всё радужно на деле?

Autonews.ru выяснил, какие «серые» иномарки можно сейчас прикупить по схожей цене. Напомним стоимость модельного ряда Volga: седан C50 стоит от 2 899 000 рублей, универсал K40 – от 2 749 000 рублей, а K40 в версии кросс-универсала потянет уже на 4 199 000 рублей. Вот только производитель пока не раскрыл полный список комплектаций. Более того, непонятно, указана в прайсах окончательная цена или это стоимость с учётом всех акций и скидок.

Кстати, ключевой момент – гарантия. На автомобили Volga она составляет целых пять лет или 150 тысяч километров пробега. У машин, ввезенных по параллельному импорту, таких привилегий, конечно, нет. Покупателю «серой» иномарки придется полагаться лишь на локальную дилерскую гарантию, которая обычно действует два года. Как вариант – можно докупить отдельную страховку.

Начнем с Volga C50, который по сути является перелицованным Geely Preface. Под капотом у него двухлитровый двигатель мощностью 150 или 200 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатым роботом. Привод – передний. Из плюсов – адаптивный круиз-контроль, зимний пакет, бесключевой доступ, камера кругового обзора и системы автоматического торможения с удержанием в полосе. За базовую версию просят от 2 899 000 рублей.

Из доступных альтернатив:

Hyundai Elantra (от 2 797 000 ₽): рестайлинговая версия 2023 года с 1,5-литровым двигателем (115 л.с.), вариатором и передним приводом. В комплектации Lux есть камеры кругового обзора, беспроводная зарядка, круиз-контроль и кожаный салон.

Toyota Corolla (от 2 900 000 ₽): гибрид (122 л.с.), вариатор, передний привод. Доступны машины 2024 года выпуска с адаптивным круиз-контролем и цифровой приборной панелью.

BYD Qin L (от 2 990 000 ₽): гибридный седан (218 л.с.) с передним приводом и суммарным запасом хода до 2100 км.

Среднеразмерный кроссовер Volga K40 (от 2 749 000 рублей, напоминает Geely Atlas) доступен с 1,5-литровым (147 л.с.) и 2,0-литровым (200 л.с.) двигателями, которые работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» или 8-ступенчатым «автоматом». Привод передний или полный. Модель оснащается цифровой приборной панелью, двухзонным климат-контролем, панорамной крышей и аудиосистемой с 11 динамиками.

Альтернативы в этом ценовом диапазоне:

Skoda Kamiq (от 2 750 000 ₽): 1,5-литровый двигатель (109 л.с.), 6-ступенчатый «автомат» и передний привод. Речь идет о версии для китайского рынка, которая отличается как внешне, так и технически.

Kia Seltos (от 2 950 000 ₽): 1,5-литровый двигатель (115 л.с.), вариатор и передний привод. В минимальной комплектации есть камеры кругового обзора, климат-контроль и панорамная крыша.

Volkswagen Tharu XR (от 2 990 000 ₽): 1,5-литровый двигатель (110 л.с.), 6-ступенчатый «автомат» и передний привод. В базовой версии — камера заднего вида, круиз-контроль и система «старт-стоп», но подогрев сидений отсутствует.

Volga K50 (от 4 199 000 рублей, аналог Geely Monjaro) получит 2,0-литровый двигатель мощностью 238 л.с., полный привод, зимний пакет, панорамную крышу, контурную подсветку салона и аудиосистему с 12 динамиками.

Среди конкурентов в этой ценовой категории:

Mazda CX-5 (от 3 900 000 ₽): 2,0-литровый двигатель (200 л.с.), 6-ступенчатый «автомат» и передний привод. Комплектация Active включает светодиодную оптику, кондиционер и камеру заднего вида. Эксперты отмечают, что эта модель уступает Volga K50 по оснащению и технологиям.

Toyota RAV4 (от 4 200 000 ₽): 2,0-литровый двигатель (171 л.с.), вариатор и полный привод. В Россию поставляется исключительно китайской сборки в топ-версии Luxury с камерами кругового обзора, двухзонным климат-контролем и панорамной крышей.

Hyundai Tucson L (от 4 390 000 ₽): удлиненная версия с 1,5-литровым двигателем (200 л.с.), 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Кроссовер из Китая имеет однозонный климат-контроль и подогрев передних сидений.

Экспертные оценки: перспективы Volga на рынке

Аналитики сходятся во мнении, что у бренда есть шансы на успех, но при определенных условиях. По словам экс-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, дальнейшее развитие марки остается неочевидным. Изначально предполагалось, что Volga станет лишь «перелицованным» Geely с локальной сборкой в России. Однако, как утверждает эксперт, производитель заявляет о планах самостоятельно развивать модельный ряд, хотя непонятно, какими силами это будет реализовано

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely выпустила хэтчбек Geome Panda 2026 года в новой версии Warrior Edition по цене от 460 тыс. рублей.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

