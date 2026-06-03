В Японии около 20 заводов Toyota и Suzuki приостановят работу

Toyota и Suzuki из-за тайфуна приостановят работу 18 заводов в Японии

Крупнейшие японские автоконцерны Toyota и Suzuki вынуждены приостановить деятельность почти двух десятков своих предприятий. Причина – обрушившийся на южные префектуры мощный тайфун «Чанми». Как сообщает издание Nikkei, производство машин временно остановят на 18 заводах по всей стране.

Утром 3 июня свои двери закроют 13 производственных площадок Toyota. Единственное исключение – завод в префектуре Фукуока: там решение будут принимать, ориентируясь на реальную погоду. Что касается Suzuki, то компания приостановит работу пяти предприятий в префектуре Сидзуока. По оптимистичным прогнозам, уже во второй половине дня конвейеры могут запустить снова, но это напрямую зависит от того, как будет развиваться ситуация со стихией.

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota отзывает 82 000 автомобилей из-за сбоя приборной панели.