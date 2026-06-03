Объявлены цены на флагманский кроссовер с запасом хода более 1000 км

Компания GAC раскрыла цены на новый кроссовер S9

Кроссовер GAC S9 в комплектации SX Premium 2026 года выпуска оценили в 6 499 000 рублей. Правда, как объясняют в компании, эта цифра складывается с учётом скидок по двум программам – трейд-ин и «Второй автомобиль в семью». Акция действует с 27 мая по 30 июня 2026 года. Количество машин ограничено, да и сами предложения имеют рамки, предупреждают на официальном сайте.

Днём ранее производитель уже запустил предзаказы на этот флагманский кроссовер для российского рынка.

Под капотом – гибридная силовая установка последовательного типа. По заявленным характеристикам, суммарный запас хода доходит до 1019 км (цикл NEDC), а первую «сотню» автомобиль набирает за 7,2 секунды. Расход топлива в смешанном цикле – 7,4 литра на 100 км.

Для России S9 предлагают с двумя электромоторами: один на передней оси, другой на задней. Их совокупная мощность – 340 лошадиных сил. Бензиновый 1,5-литровый ДВС здесь выступает лишь в роли генератора, подпитывающего батарею. Привод – полный, ёмкость тяговой батареи – 44,5 кВт·ч, что позволяет проехать исключительно на электричестве до 208 км. Кстати, мощность для расчёта транспортного налога составляет 147 л.с.

GAC S9

В оснащение входит адаптивная подвеска SDC с регулируемой жёсткостью амортизаторов, а также внушительный пакет электронных ассистентов ADAS.

На российском рынке новинка будет продаваться исключительно в двухрядной версии – салон рассчитан на шесть мест.

GAC S9

О других китайских кроссоверах с большим запасом хода «За рулем» ранее подробно рассказывали.