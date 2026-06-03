Слиток золота на колесах: что сделали тюнеры с Mercedes G-Class

Тюнинг-ателье Mansory выпустило золотой Mercedes G-Class с мощным мотором

Знаменитое тюнинг-ателье Mansory снова удивляет автолюбителей. На этот раз объектом доработки стал культовый внедорожник Mercedes-AMG G 63. Машина получила, по сути, тотальное «золотое» покрытие.

Дизайнеры явно решили не оставлять ни миллиметра без драгоценного напыления. В золотой цвет выкрашены не только все кузовные панели, но и решётка радиатора, воздухозаборники на капоте, передний сплиттер, расширители арок, боковые подножки и даже колёсные диски. Венчают картину тоже позолоченные патрубки выхлопной системы – настоящий вызов для тех, кто ценит сдержанность.

Под капотом всё серьёзно. Стандартный 4,0-литровый битурбомотор V8 форсировали с заводских 585 до 720 лошадиных сил, а крутящий момент довели до 1000 Нм. О такой «прокачке» красноречиво говорит шильдик «P720» на кузове – правда, без золотого акцента не обошлось и тут.

Вопреки ожиданиям, салон выполнили куда более сдержанно. Отделка – бежевая кожа, которая создаёт приятный контраст с кричащим экстерьером. Правда, без фирменной «кричащей» эксцентричности Mansory всё равно не обошлось. Внутри установили светодиодную «звёздную» обивку потолка, подсветку на дверных панелях и – самое странное решение – кнопку запуска двигателя, которую инженеры почему-то перенесли на потолок.

О том, как в Китае начали делать новые кузова для легендарных автомобилей, «За рулем» подробно рассказывал.