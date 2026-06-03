Российский электрокар впервые поставили на учет в ГАИ

Электромобиль Атом впервые зарегистрирован в ГАИ в мае 2026 года

В мае 2026 года в России официально зарегистрировали первые электромобили Атом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Автостата» и Объединенной лизинговой ассоциации.

За последний месяц весны на рынок вышли сразу четыре новые легковые модели и один автобус. Среди них – отечественный Атом от компании «Кама», российский кроссовер Tenet T4L, гибридный китайский паркетник Zeekr 8x и корейский хэтчбек Kia K4. В «Автостате» отметили, что в апреле таких новинок было почти вдвое больше.

В сегменте автобусов добавилась 35-местная модель Higer KLQ6896 из Китая.

Примечательно, что официальные продажи Атома еще не начались. В апреле разработчик лишь открыл предзаказы. Цена электрокара – 3,98 млн рублей, а с учетом госпрограммы льготного автокредитования – 3 млн рублей.

Атом

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