Крупные немецкие бренды не спешат уходить из РФ, несмотря на санкции

В России продолжают свою деятельность около 1600 немецких компаний

Немецкие автоконцерны Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz по-прежнему активны на российском рынке, хотя официально многие из них сворачивали бизнес. К такому выводу пришли аналитики, изучив данные о регистрации VIN-номеров. Исследование показало, что заводские гарантии и техническая поддержка для проданных ранее машин никуда не делись.

Причём интересный момент: статистика говорит о продолжающемся обновлении локальной базы запчастей. Склады комплектующих не пустуют, а официальные дилерские центры брендов сохраняют аккредитацию. Правда, речь идёт в основном о тех автомобилях, что были ввезены ещё до введения рестрикций.

Зато собирать статистику помог VIN-код – каждое обращение за сервисом фиксируется системой. В реальности получается, что тысячи владельцев немецких авто в РФ до сих пор обслуживаются по официальным каналам. По сути, санкционное давление не мешает компаниям поддерживать лояльность клиентов.

Между прочим, схожая ситуация наблюдается и с другими европейскими марками, хотя публично они заявляли о полном уходе. На деле же многие сохранили некий «скелетный» персонал и минимальную логистику. Конечно, объёмы продаж новых машин упали, но гарантийные обязательства выполняются почти в полном объёме.

В общем-то, это выгодно и самим немцам – когда санкции смягчат, возвращаться будет проще. Ведь дилерская сеть и доверие водителей – активы, которые терять не хочется. Пока что работа идёт в сером поле, но по факту полностью бизнес так и не свернули.

О планах немецких брендов «За рулем» ранее подробно рассказал.