Российский автопроизводитель вложит милиарды в локализацию китайских машин

Volga инвестирует 60 млрд рублей в локализацию китайских автомобилей в России

Нижегородская компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) вложит около 60 млрд рублей в локализацию модельного ряда в России в рамках 10-летнего специнвестконтракта (СПИК) с Минпромторгом РФ. Предполагается освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Представитель ПЛА сообщил, что в рамках проекта Volga планируется создание оригинального модельного ряда, разработка собственных инженерных решений и производство локальной компонентной базы. По его словам, в СПИК заложен высокий уровень обязательств по локализации критически значимых узлов, на базе которых будет создаваться новый модельный ряд, включая двигатель и трансмиссию.

Собеседник заметил, что в рамках проекта объем вложений существенно превышает сумму, заложенную в СПИК. В модельный ряд Volga входят лицензионные копии моделей китайской марки Geely - седан С50 (Preface), кроссоверы K40 (Atlas) и K50 (Monjaro). Они выпускаются с весны на площадке компании в Нижнем Новгороде.

Ранее «За рулем» сообщал, что раскрыты комплектации всех моделей Volga.