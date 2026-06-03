Новый кроссовер Hyundai с проверенным мотором появился в России: цены доступны

В РФ в продажу вышел кроссовер Hyundai Casper по цене от 1,49 млн рублей

Благодаря альтернативному импорту в РФ возобновились продажи компактного кроссовера Hyundai Casper. Автомобиль доступен на рынке только по предзаказу из Кореи. Кроссовер отличается компактными размерами и небольшой мощностью, что делает его привлекательным для ввоза по льготным условиям утильсбора.

Hyundai Casper в минимальной версии теперь доступен на российском рынке за 1 490 000 рублей. Самый выгодный ценник обнаружился на Дальнем Востоке – предложение поступило от частной компании во Владивостоке.

За эти деньги покупатель получает кроссовер в комплектации Essential. Список оснащения включает однозонный климат-контроль и круиз-контроль. Есть светодиодные фары с автоматическим переключением дальнего света, камера заднего вида с задними парктрониками. В машине установлен бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, а также мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Модификация Inspiration обойдётся дороже на 300 тысяч рублей – её предлагает та же приморская компания. Другой российский дилер выставил аналогичную версию за 2 100 000 рублей.

Все продаваемые автомобили оснащаются 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 100 лошадиных сил и классическим 4-ступенчатым автоматом.

Ранее «За рулем» рассказывал, что в мае на рынок РФ вышло 4 новых легковых автомобиля и 1 автобус.