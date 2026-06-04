Belgee обошел Changan: новые лидеры российского авторынка

«Автостат»: Belgee вернулся в топ-5 авторынка России

С 25 по 31 мая российский рынок новых машин показал заметный рост. На 22-й неделе года дилеры реализовали 27 858 машин, что на 9,7% больше, чем на предыдущей неделе, и на 17,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Снова смена позиций в первой пятёрке – авторынок продолжает удивлять перестановками. Belgee спустя две недели отсутствия отвоевала своё место, опередив по итогам месяца Changan, который временно занимал эту строчку.

Бессменным чемпионом по продажам остаётся Lada – реализовано 6817 машин. На пятки ей наступает Haval с результатом 4197 проданных автомобилей. Geely (1822 единицы) и Belgee (1349) замыкают пятёрку лидеров.

Tenet с показателем 2816 штук уверенно держится на третьем месте.

Интересная деталь: только шесть брендов сумели преодолеть психологическую отметку в тысячу проданных автомобилей. В их числе оказался и Changan – 1293 реализованные машины. Остальные марки до этой планки не дотянулись.

Ранее «За рулем» объяснял, какие новинки пополнили авторынок в прошлом месяце.