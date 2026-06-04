Ford объявил об очередном отзыве

Ford отзовет 420 тыс. машин в США из-за проблем с ремнями безопасности

Компания Ford Motor инициировала отзывную кампанию 419 967 автомобилей в США из-за обнаруженных проблем с ремнями безопасности, пишет Reuters со ссылкой на американское национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

«Отзыв затрагивает некоторые автомобили [моделей] Expedition и Lincoln Navigator 2018–2022 годов», - сказано в материале. Уточняется, что преднатяжители ремней безопасности на водительском и переднем пассажирском сиденьях могут непреднамеренно заблокировать ремень, препятствуя его дальнейшей эксплуатации. Выявленный недостаток может повлиять на фиксацию пассажиров в салоне и повысить риск получения ими травм при потенциальном ДТП.Дилеры Ford проведут бесплатную диагностику дефектных узлов и при необходимости заменят их.

Ранее «За рулем» рассказал, что чаще всего ломается у китайских машин.