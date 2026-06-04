АВТОВАЗ раскрыл сроки начала производства и продаж Lada Azimut

АВТОВАЗ планирует начать продажи кроссовера Lada Azimut в IV квартале 2026 года

АВТОВАЗ планирует начать производство нового кроссовера Lada Azimut в третьем квартале, а продажи - в четвертом квартале текущего года. Автомобили поступят к дилерам до конца года, сообщил президент компании Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума.

«Какой-то конкретной даты я сейчас не назову, но если говорить о временном периоде, то это IV квартал этого 2026 года», - сказал он.

Соколов прибавил, что прототип гибридной версии кроссовера Lada Azimut, заявку на регистрацию возможного названия для которого АВТОВАЗ подал в апреле, может появиться уже до конца текущего года. При этом он подчеркнул, что далеко не каждая модель и не каждый прототип в перспективных проработках становятся серийными.

Ранее «За рулем» сообщал, что на форуме ПМЭФ-2026 представлен обновленный внедорожник Lada Niva Legend.