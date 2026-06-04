Китайский премиальный бренд рассказал о новинках для России

В Hongqi рассказали, какие новинки компания представит в России

Исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев на полях ПМЭФ рассказал «Российской газете» о том, какие новинки представит компания в ближайшее время в РФ. В Петербурге компания уже показала Guoya – свою первую модель люксового сегмента. По словам представителя бренда, это только начало.

До конца 2026 года на российский рынок выйдет ещё одна новинка. Речь идёт о серьёзном обновлении бизнес-седана H5, который и так входит в число самых продаваемых моделей. Изменения затронут не только экстерьер, но и интерьер. Причём настолько кардинально, что автомобиль придётся заново сертифицировать – процесс уже запущен.

В технической части, правда, сюрпризов ждать не стоит. Двигатель, трансмиссия и кузов останутся прежними – доработки коснутся только эксплуатационных характеристик и внешности. Зато внутри и снаружи машина станет совершенно другой.

В 2027 году нас ждут сразу три новинки. Две из них – обновлённые кроссоверы HS3 и HS5. А вот третья модель особенная: это полностью новый автомобиль под названием HS6 PHEV.

Гибридная версия уже запущена в производство в Китае. В следующем году её планируют сертифицировать и вывести на российский рынок. Чем же она так интересна? Оказывается, этот автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннеса: у него самый большой в мире пробег на полной заправке и зарядке.

«За рулем» недавно рассказал о типичных проблемах китайских машин.