Президент АВТОВАЗА раскрыл, от чего зависят цены на Lada Azimut

Максим Соколов: цена Lada Azimut будет зависеть от ключевой ставки и курса рубля

Продажи нового кроссовера Lada Azimut стартуют до конца текущего года. Об этом заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, отвечая на вопросы о сроках и стоимости модели.

«Планируем начать продажи Lada Azimut до конца этого года. Сколько будет стоить новый кроссовер? Хочу сохранить интригу. Если я сейчас у вас спрошу, какая будет ключевая ставка, курс рубля на конец года, то вы вряд ли мне точно ответите. Конечно, от этих макроэкономических факторов будет зависеть стоимость автомобиля. Но тем не менее мы сделаем все возможное, чтобы цены были приемлемыми, конкурентоспособными и комфортными для наших покупателей», – рассказал Соколов.

По его словам, на ценообразование напрямую повлияют такие факторы, как ключевая ставка ЦБ и курс национальной валюты. В реальности предсказать их на несколько месяцев вперед невозможно, поэтому точная цифра пока не называется.

Тем не менее на предприятии обещают сделать всё возможное, чтобы итоговая цена была конкурентной и доступной для клиентов. Причём конкретные цифры объявят ближе к моменту старта продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ представил предсерийную версию кроссовера Lada Azimut на ПМЭФ-2026.