Эта «суперГАЗель» пойдет в серию — подробности!

Производство 5-тонной Газели NN 4х4 стартует во второй половине 2026 года

Горьковский автозавод заявил о запуске производства супергрузоподъемной Газели NN 4х4 — презентация новинки прошла на выставке Comvex 2026 в конце мая.

Модификация значительно расширит сферу применения полноприводников семейства NN, считают на заводе. Дело в том, что Газель NN 4х4 – грузовик полной массой 5 тонн, тогда как до этого в семействе Газель NN все полноприводные шасси, бортовые грузовики и цельнометаллические фургоны имели полную массу 3,5 тонны. В новой же версии усилено основание грузовой платформы, в пакеты рессор задней подвески внедрен дополнительный лист, да и сам задний мост с двускатными колесами – также усилен.

В результате грузоподъемность вот такого бортового грузовика (на фото) составляет 2,46 тонны, а в варианте шасси – 2,72 тонны, что позволяет ставить на машину самые различные надстройки. Напомним, грузоподъемность 3,5-тонных полноприводных ГАЗелей – 1 тонна.

Колесная база – стандартные 3145 мм. По версиям – будут варианты бортовой грузовик и цельнометаллический фургон с одно- и двухрядной кабиной. Под капотом – 2,5-литровый дизель G51С (Евро-5), развивающий 150 л.с. и 420 Нм, в союзе с 6-ступенчатой МКП и 2-ступенчатой РК с электронным управлением. Привод на передок – естественно, подключаемый. В комплектации: светодиодный ближний и дальний свет, предпусковой подогреватель, круиз-контроль, мультимедийная система, подушка безопасности. Производство запустят во второй половине текущего года.