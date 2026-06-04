Появление новой бюджетной комплектации: популярная модель Toyota обновилась

Состоялась премьера новых Toyota Alphard и Vellfire для рынка Японии

Спустя три года после выпуска последнего поколения, Alphard и Vellfire, Toyota решилась выпустить обновления и устранить недочеты. Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутренней отделки, но были минимальными. Снаружи это почти всё тот же внушительный минивэн, но кое-что производитель всё-таки докрутил. Например, в базе теперь стоят 18-дюймовые легкосплавные диски Hyperchrome Metallic и частотно-регулируемые амортизаторы – штука полезная для плавности хода.

Самая сочная новость, правда, лежит под капотом. Ранее гибрид с возможностью зарядки от сети можно было взять только в топе за бешеные деньги – версия Executive Lounge была далеко не каждому по карману. Теперь же появилась начальная комплектация PHEV Z, которая открывает дорогу к электрическому приводу гораздо более широкой аудитории фанатов марки. Порог входа серьёзно снизили.

И что же дают за эти деньги? Набор оснащения у Z отнюдь не выглядит «пустым». В списке: 19-дюймовые колёса с матовой отделкой, панорамный люк-двойка с электроприводом, обивка потолка из ультразамши и натуральные деревянные вставки. К этому прилагаются кожаный руль, здоровенный 14-дюймовый экран мультимедиа, аудиосистема с 10 динамиками, беспроводная зарядка и очень комфортные сиденья второго ряда Executive Power с обогревом и вентиляцией.

Линейку самозаряжающихся гибридов тоже не обошли стороной. К ней добавили комплектацию HEV G. В стандарте – светодиодная оптика с тремя линзами, сиденья с электроприводом и подогревом, капитанские кресла сзади (тоже с подогревом и регулируемыми подставками для ног) и знакомый уже 14-дюймовый тачскрин с панорамным дисплеем.

Моторная гамма, по сути, не изменилась. И Alphard, и его более агрессивный собрат Vellfire доступны как с чистыми бензиновыми двигателями, так и с гибридами. Привод у гибридных версий может быть передним или полным (E-Four – только на «полном»).

Цены, по данным CarScoops, стартуют с 4 970 000 иен (это около 2,26 млн рублей) за бензиновую базовую G. Самый дорогой вариант – флагманский HEV Spacious Lounge, который тянет уже почти на 14,85 млн иен (6,75 млн рублей). Сам же Vellforce обойдётся примерно в 3-5 млн рублей (от 6,75 до 10,9 млн иен).

Ранее «За рулем» назвал слабые места китайских авто.