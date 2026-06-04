В РФ кардинально изменят систему расчета стоимости ОСАГО: что ждать водителям?

Правительство РФ утвердило план по персонализации тарифов ОСАГО к 2030 году

Правительство России утвердило план, который кардинально изменит принципы расчета стоимости ОСАГО. К 2030 году цена полиса может напрямую зависеть не только от стажа водителя, но и от того, насколько хорошо оснащена сама машина.

Согласно утвержденной дорожной карте, Банк России, сотрудники МВД и Минпромторга вместе со страховыми компаниями займутся разработкой механизма для оценки реальных рисков конкретного автомобиля. Фактически речь идет о том, чтобы тариф стал гораздо более гибким и индивидуальным.

В основу новой системы ляжет статистика ДТП. Государство будет собирать детальные данные: какие именно машины чаще попадают в аварии, насколько серьезными оказываются последствия. Страховщики намерены учитывать буквально все – от наличия подушек безопасности и электронных систем стабилизации до возраста транспортного средства.

Особое место в новой формуле займет единый национальный рейтинг безопасности RuNCAP. Если автомобиль прошел независимую оценку и показал высокий результат, страховка для него может обойтись дешевле. В обратном случае – наоборот, риски выше, а значит, и платить придется больше. Правда, как именно будет устроена шкала, пока неясно: обсуждение только начинается.

Ранее «За рулем» подробно разобрал похожий случай с требованиями автовладельцев.