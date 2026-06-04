Названы самые востребованные автомобили с пробегом в России весной

«Авито Авто»: весной 2026 года спрос на автомобили с пробегом вырос на 14,5%

С наступлением тепла в России заметно оживился рынок подержанных машин – аналитики подвели итоги весны и выяснили, какие модели пользовались наибольшим спросом.

В топе у покупателей оказались далеко не премиальные бренды. По данным экспертов, пальму первенства захватили практичные и доступные варианты. Лидером по числу запросов и сделок стала модель, которую сложно назвать новой, но её популярность от этого не страдает.

В структуре общего интереса самой популярной маркой остается Lada – на нее приходится 23,2% внимания аудитории. Далее идут Toyota (7,2%), Hyundai (5,8%), Kia (5,6%) и Volkswagen (5%). Активнее всего россияне интересовались Lada Priora и Granta, Hyundai Solaris, Lada 2114 Samara и Toyota Camry. В топ-10 популярных моделей также вошли Lada Kalina, Ford Focus, Kia Rio, Lada 4×4 (Нива) и Lada 2107.

По сути, структура спроса диктуется не столько модой, сколько экономической ситуацией. Люди ищут машины, которые не разорят бюджет при покупке и не потребуют огромных вложений потом. Кстати, средний возраст приобретаемых автомобилей в этом сезоне вырос – это ещё одно подтверждение тренда на экономию.

Эксперты отмечают, что весной 2026 года особенно часто покупали универсалы и кроссоверы – видимо, сказывается стремление к практичности. Между прочим, на некоторых «вторичных» моделях цены даже немного подросли из-за повышенного ажиотажа.

О том, какие модели пользовались спросом этой весной, «За рулем» подробно уже рассказывал.