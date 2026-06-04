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Немецкие власти заявили о желании автопрома ФРГ вернуться на российский рынок

Немецкий политик заявил об интересе немецкого автопрома к возвращению в РФ

По словам заместителя главы и внешнеполитического эксперта фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге ФРГ Маркуса Фронмайера, автопром ФРГ проявляет интерес к тому, чтобы снова работать в России. Вопрос о возвращении обсуждается на фоне возможного смягчения санкционных ограничений.

Речь идет о производственных цепочках и сбыте – компании хотят оценить перспективы. Однако пока никаких официальных решений не принято, отметил представитель Германии.

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Многие предприятия автомобильной отрасли страны, судя по заявлениям, следят за переменами в политической и экономической обстановке. Их потенциальное возвращение может изменить текущий расклад на рынке.

Ранее «За рулем» писали о новых лидерах российского авторынка.

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Источник:  Авто Mail
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