Эти элементы салона в машине страдают от жары сильнее всего

Эксперт Ерицян перечислил элементы салона автомобиля, наиболее уязвимые к жаре

Летняя жара – это испытание не только для водителя, но и для его автомобиля. Солнце безжалостно воздействует на салон: интерьер выцветает, пересыхает и быстрее изнашивается. При этом температура внутри машины часто оказывается значительно выше, чем за бортом. Исполнительный директор по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян объяснил, какие элементы страдают в первую очередь и есть ли у водителей шанс продлить им жизнь.

Как пояснил специалист, ультрафиолет и экстремально высокая температура серьезно ускоряют старение материалов. Пластик, кожа и ткань теряют цвет, пересыхают и уже не выглядят как новые. Особенно сильно это заметно на машинах, которые постоянно стоят под открытым небом без какой-либо защиты.

«Наиболее чувствительными к жаре считаются передняя панель, рулевое колесо, сиденья и мультимедийные системы. Под воздействием солнечных лучей пластик постепенно теряет эластичность и может покрываться трещинами. Кожаная отделка без дополнительного ухода становится более жесткой и быстрее изнашивается», – отметил Ерицян.

Проблемы тут не только эстетические, уточнил эксперт. Постоянный перегрев может навредить электронике: мультимедийным комплексам, датчикам и даже аккумулятору. Вдобавок кондиционеру приходится работать гораздо активнее, чтобы охладить раскаленный салон, а это напрямую бьет по расходу топлива и комфорту пассажиров.

Как защитить салон от перегрева

Всё не так страшно – есть способы уменьшить вред от солнца, и большинство из них довольно простые. Главный совет – оставлять машину в тени или на крытой парковке. Также Ерицян рекомендует солнцезащитные экраны, тонировку по нормам и специальные средства ухода за пластиком и кожей. Летом стоит почаще проветривать автомобиль и не бросать его надолго под прямыми лучами. По словам специалиста, эти нехитрые действия помогут интерьеру дольше оставаться в порядке и сэкономят вам деньги на ремонте.

О других опасностях летнего сезона «За рулем» ранее рассказывал.