АВТОВАЗ планирует наладить сборку Lada в двух странах СНГ

АВТОВАЗ работает над запуском сборки машин Lada в Казахстане и Узбекистане

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в рамках ПМЭФ-2026 поделился планами компании по расширению географии. Российский производитель собирается организовать сборку машин Lada сразу в двух соседних государствах – Казахстане и Узбекистане.

Сейчас предприятие активно прорабатывает партнерские проекты по сборке автомобилей на территории этих стран. Причем о намерениях запустить производство в Узбекистане Соколов говорил еще в 2023 году – видимо, сейчас переговоры перешли в более конкретную стадию. В целом же, АВТОВАЗ рассчитывает выйти на рынки 25 государств.

«Мы рассчитываем, что мы зайдем на все рынки, на которые планировали, а это 25 государств. Но тем не менее, вы знаете, что мы открыли свой первый дилерский центр в истории АВТОВАЗа в Дубае. Начали поставки в Йемен, в Оман нашей продукции. И Ближний Восток раскрылся по-новому. Ведем активные переговоры с нашими вьетнамскими партнерами. Рассчитываем тоже раскрыть для себя и это направление Юго-Восточной Азии. Но и работаем над запуском партнерских проектов по сборке наших автомобилей в Казахстане и Узбекистане», – пояснил глава компании.

Кстати, не только экспансией на Восток занят АВТОВАЗ. Соколов также уточнил, что в мае компания реализовала более 27,5 тыс. автомобилей Lada. По его прогнозам, общий объем продаж всех марок по итогам 2026 года может достичь примерно 1,4 млн штук.

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