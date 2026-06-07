Чем опасна езда на зимней резине летом

Эксперт Ладушкин напомнил о штрафе в 500 руб. за езду на шипованной резине летом

В КоАП России предусмотрен штраф за езду на шипах в летний сезон, рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. «На зимней фрикционной резине, она же «липучка», автомобиль в жаркую летнюю погоду ведёт себя примерно так же, как и на летней резине, но с увеличенным тормозным путём», - пояснил он.

При этом эксперт отметил, что, соблюдая скорость и дистанцию, водитель на таких шинах без проблем доедет до шиномонтажа и сможет заменить резину.

«С зимней шипованной резиной ситуация немного хуже. Согласно нормам ПДД и КоАП, за езду летом на шипованной резине грозит штраф в 500 рублей или предупреждение», - предупредил он.

По словам Ладушкина, при движении по горячему асфальту такая резина быстро потеряет шипы, которые будут отлетать в другие машины и наносить им повреждения.

О том, какие еще привычки вредят машине в теплое время года, «За рулем» недавно рассказывал.