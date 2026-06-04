Многодетные семьи получат особые условия на покупку авто: что известно

Кузнецова: В РФ готовят новую программу льготной покупки авто для многодетных

Власти готовят особый механизм поддержки для семей с детьми – на этот раз в автомобильной сфере. Как заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, сейчас разрабатывается программа, которая позволит многодетным родителям покупать машины на льготных условиях.

Заявление прозвучало 4 июня в ходе выступления на ПМЭФ. Там проходила сессия под названием «Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров».

Депутат обратила внимание, что новые правила расчета утилизационного сбора затронули, в том числе, многодетные семьи, поскольку им часто нужно пользоваться крупными автомобилями.

Кузнецова заметила, что в связи с ростом цен на автомобили было подготовлено обращение в Минпромторг РФ с просьбой создать программу для многодетных семей, которая позволяла бы получить автомобиль в рассрочку при льготных условиях. В министерстве ответили, что такая программа разрабатывается, поделилась депутат.

Также парламентарий отметила, что в РФ уже действует программа со льготами на покупку автомобилей для многодетных семей, но она оказалась неэффективной, показатели зафиксированы небольшие.

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