Американцы пришли в восторг от обновленной Нивы

Американские журналисты восхитились живучестью классической Lada Niva

Журналисты американского издания Carscoops пришли в восторг от того, как кардинально обновили легендарную Lada Niva Legend. Внедорожник, который впервые выпустили аж в 1977 году, наконец-то обзавелся вещами, казавшимися для него немыслимыми: подушкой безопасности, оцинкованным кузовом и другим мотором.

Презентация глубоко доработанной версии прошла на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Хотя модели уже 49 лет, на АВТОВАЗе даже не думали снимать ее с конвейера. Вместо этого машине устроили основательную техническую перетряску – инженеры внедрили больше сотни новых деталей и модернизировали еще 60.

Американские обозреватели откровенно удивляются такой живучести. По их словам, большинство машин 1977 года выпуска сейчас давно гниют на свалках или стоят пыльными экспонатами в музеях. А эта Lada не только остается в строю, но и получает серьезное обновление.

Особого восторга удостоился оцинкованный кузов. Для западного рынка, где «Ладу» годами критиковали за вечные проблемы с коррозией, новость про двустороннюю оцинковку звучит почти как что-то сенсационное. А появление пусть и с большим опозданием подушки безопасности (первой за всю историю модели) западные журналисты охарактеризовали фразой «лучше поздно, чем никогда».

Ранее «За рулем» рассказывал о сроках старта производства обновленной Lada Niva Legend.