Операторов ТО начнут блокировать за фиктивный техосмотр

Правительство с 1 сентября усилит контроль за мошенничеством в техосмотре

Правительство РФ утвердило постановление, которое кардинально меняет правила игры для всех, кто занимается техосмотром. С 1 сентября 2026 года борьба с «липовыми» диагностическими картами выйдет на новый уровень – нерадивых операторов начнут отключать от системы буквально за пару нарушений.

Как это будет работать? Если в течение года инспекторы ГИБДД зафиксируют хотя бы два случая, когда оператор загрузил в систему ЕАИСТО поддельные фото машины или эксперта, полиция больше не будет ждать долгой бюрократической волокиты. С сентября у них появится право сразу отключить такого мошенника от базы данных и заблокировать возможность оформлять карты. Вся информация при этом уходит в Российский союз автостраховщиков (РСА), который уже занимается лишением аккредитации. У предпринимателей, правда, остаётся возможность оспорить блокировку.

Важный нюанс касается и самих водителей. В новых правилах чётко прописано, что госпошлину в 500 рублей за оформление карты теперь обязан платить именно автовладелец. Эта норма появилась ещё 1 сентября 2025 года после правок в Налоговый кодекс, но из-за расплывчатых формулировок долгое время было непонятно, на чьи плечи ложится этот платёж.

Напомним, кто вообще обязан проходить техосмотр в этом году. Как ранее уточнял юрист Лев Воропаев, под обязательную проверку попадают грузовики, автобусы, такси, каршеринг, учебные машины и старый транспорт. Категория коммерческих пассажирских перевозок тоже в списке.

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