В России подорожали подержанные машины: что с ценами

Лидирует Toyota: в России в мае выросли продажи автомобилей с пробегом

Вторичный авторынок России в мае 2026 года показал 524 тысячи проданных машин – на 7% больше, чем год назад. Эти данные прозвучали на конференции аналитического агентства « Автостат».

Правда, по сравнению с апрелем динамика оказалась отрицательной – минус 6%. Зато если смотреть на первые пять месяцев года, то картина уже позитивнее: 2 391 200 автомобилей сменили владельцев, прирост составил 6%.

Средний ценник на «вторичке» в мае достиг 1,19 млн рублей. Это на 6% выше, чем в мае прошлого года. Детального рейтинга самых ходовых моделей аналитики пока не обнародовали.

Импорт подержанных машин в Россию, кстати, сократился. В прошлом месяце в страну ввезли 35,1 тысячи экземпляров – на 5% меньше, чем в 2025-м. Среди бэушных иномарок лидирует Toyota, а конкретно – модель Corolla.

География поставок традиционна: 55% всех ввезенных машин пришлось на Японию. Доля Китая составила 26,5%, замыкает тройку Корея с 8,5%.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи новых автомобилей в России в мае 2026 года выросли на 18%.