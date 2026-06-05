В Hongqi оценили возможность локализации производства автомобилей в России

Глава Hongqi в РФ Савельев: компания пока продолжит импортировать авто в РФ

Исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев на ПМЭФ-2026 рассказал, что компания держит в уме возможность локализации производства автомобилей в России. По словам руководителя китайского бренда, рост утильсбора вкупе с ужесточением требований к импортерам неизбежно изменит ценообразование.

«Если говорить о перспективах, мы понимаем, что рост утильсбора, другие требования государства к производителям и импортерам автомобилей приведут к тому, что в какой-то момент наши цены на машины, которые мы привозим из Китая, не будут конкурентны», – отметил Савельев.

Впрочем, пока в компании не готовы сворачивать поставки. «Этот год и, наверное, следующий у нас еще будет возможность конкурировать с локальным производством, но в какой-то момент мы придем к точке невозврата. Пока этот момент еще не наступил. Как я ранее говорил, как только у нас будет понимание, когда, где и с кем мы это планируем сделать (локализовать производство), мы обязательно выпустим информационную прессу или информацию».

Локализация – вопрос времени

Руководитель убежден: в долгосрочной перспективе на российском рынце выживут только те, кто решится на локальную сборку.

«Потому что утильсбор ежегодно растет, требования государства по локализации растут, поэтому, конечно, это будет помогать тем, кто локализован, вытеснять конкурентов, которые пока еще есть на рынке», – объяснил он.

В стратегии Hongqi, как выяснилось, локализация давно заложена. Тем не менее, для премиального сегмента все не так просто. «Сложность премиального бренда состоит в том, что не просто нужно собрать автомобиль на территории России. Должны быть качественные производственные помещения, производственный цикл. То есть сам завод должен быть самого высокого качества на сегодняшний день. Таких, в общем-то, в России немного, а те, которые есть, там занимаются сборкой других автомобилей. Второе, это повышение объема и количества локализованных деталей приводит к тому, что помимо самого сборочного предприятия нужны поставщики комплектующих на территории России, а здесь есть большой вопрос», – пояснил Савельев.

Теперь главный вопрос – когда и с кем бренд сможет наладить полноценное производство. Пока, по словам руководителя, момент для окончательного решения еще не настал.

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