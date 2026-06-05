Автомобили этой российской марки сменят устаревшие Mercedes в парках компаний

Анатолий Калицев: Машины Senat заменят Mercedes S-класса в корпоративных парках

На полях ППМЭФ-2026 директор по развитию продукта нового российского бренда Senat Анатолий Калицев заявил, что автомобили марки Senat заменят Mercedes S-класса в корпоративных парках.

Спрос на автомобили российской премиум-марки Senat сейчас весьма высок, и причина кроется в катастрофической степени износа корпоративного парка. Калицев отметил, что по крупным компаниям до сих пор колесят Mercedes S-класса, пробег которых уже перевалил за 300-400 тысяч километров и продолжает расти.

При этом Senat, который собирают на мощностях компании «СЗПК» (территория бывшего предприятия Toyota в Шушарах), не копирует полностью функционал немецких аналогов. «Начинка», конечно, попроще, чем у оригинальных премиум-моделей, но ценник играет на руку: 12 млн рублей против 25-28 млн за живой Mercedes. Разница очевидна.

Aurus Senat 900

Напомним, что официальный старт выпуска новинки приурочили к Петербургскому международному экономическому форуму. Презентация прошла как раз в четверг.

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