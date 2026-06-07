Новый полноприводный автомобиль дешевле Гранты начали продавать в России

В России в продажу вышел новый микровэн Suzuki Every за 989 тыс. рублей

На российских классифайдах всё чаще мелькают японские кей-кары, и один из свежих вариантов – Suzuki Every. Этот праворульный микровэн с полным приводом продавец из Владивостока оценил в 989 000 рублей.

Интересно, что официально в РФ сейчас нет ни одной машины дешевле. Даже базовая LADA Granta с двумя подушками безопасности обойдётся минимум в 1 101 000 рублей. А самый доступный китайский кроссовер JAC JS4 – и тот после скидки в 250 000 рублей стоит 1 584 000 рублей.

Suzuki Every

Если верить объявлению, за 989 тысяч предлагают новый Suzuki Every в четырёхместной версии Wagon. На нём стоят внедорожные шины Toyo Open Country A/T на 14-дюймовых дисках и силовой передний бампер. Внутри – тканевый салон на четыре места, плюс заводская тонировка задней полусферы.

Оснащение, кстати, неплохое: кондиционер, электростеклоподъёмники, подогрев передних сидений, кнопка запуска двигателя. Боковые сдвижные двери – с электроприводом. Есть ещё фронтальная подушка безопасности водителя, электрорегулировка и обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, ксеноновые фары и центральный подлокотник – и спереди, и сзади.

Под капотом (а точнее – под передними сиденьями) находится турбомотор объёмом 658 куб. см, выдающий 64 лошадиные силы. Работает он в паре с четырёхступенчатым классическим автоматом. Привод – полный, с жёстким подключением передней оси.

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